«Дженоа» с Шомуродовым упустила победу в матче с «Удинезе»

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Дженоа» сыграла вничью с «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 1:1.

На 8-й минуте счёт открыл нападающий «Дженоа» Горан Пандев, ему ассистировал полузащитник Кевин Стротман. На 30-й минуте полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль сравнял счёт, реализовав пенальти.

Узбекистанский нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов, выступавший за «Ростов», отыграл весь матч. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джакомо Камплоне.

«Дженоа» в 27 матчах набрала 28 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» (33) находится на 10-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (62).