Романцев: с такой игрой, как у «Динамо» и «Спартака», не стыдно и в еврокубках выступать

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев выразил мнение об итогах встречи 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Спартаком» (1:2).

«Матч «Спартака» с «Динамо» был похож на такой свежий весенний футбол, от чего мы, честно говоря, уже давно отвыкли. Без пауз, затяжек — меня это порадовало. Смотрелась игра на одном дыхании. Много, конечно, ошибок было, но это из-за большого желания. Ошибки — они ведь с обеих сторон, необязательные. Но самое главное, что игра закончилась, что не всегда бывает, справедливо — выиграл сильнейший, с таким счётом, насколько сейчас «Спартак» сильнее «Динамо».

Ключевая разница между «Спартаком» и «Динамо»? По составу мне тоже кажется, что спартаковские игроки в индивидуальном плане посильнее, помастеровитее, если вам нравится это слово. Именно за счёт этого была одержана победа, потому что обе команды хорошо выглядели, самоотдача хорошая была. Может быть, в конце, когда «Динамо» стало проигрывать — обычно хозяева где-то перехватывают инициативу и последние 10-15 минут проводят пусть и с примитивным навалом, но всё-таки с преимуществом. Но явного преимущества сегодня не было, поэтому я еще считаю, что у «Спартака» физическая готовность на данный момент несколько лучше, чем у динамовцев.

Кстати, сегодняшний матч настроил меня оптимистично. «Динамо» и «Спартак» играли так, что не стыдно и в еврокубках с такой игрой выступать, не с грандами, конечно, но с клубами вроде «Динамо» Загреб и «Янг Бойз» можно. Все мы надеемся, что сейчас мы на самом дне и ниже уже не упадём. Да и вообще — после любого падения начинается если не взлёт, то подъём однозначно», — цитирует Романцева Sport24.