Футболисты «Рубина» и «Уфы» дважды подряд исполнили финт Зидана. Видео

Казанский «Рубин» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги на выезде одержал победу над «Уфой» – 3:0. Голы забивали: Денис Макаров на 30-й минуте, Хвича Кварацхелия на 42-й минуте, Илья Самошников на 74-й минуте.
На 91-й минуте встречи произошёл достаточно зрелищный и редкий для российского чемпионата эпизод — футболисты дважды подряд исполнили финт Зидана, который также известен как «марсельская рулетка» или «улитка». Сначала финт исполнил полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев, а после его повторил хавбек «Уфы» Остон Урунов. Видео эпизода опубликовал «Матч ТВ» в «Твиттере».
«Рубин» одержал третью победу в РПЛ подряд и в онлайн-таблице поднялся на 5-е место, догнав по набранным очкам «Сочи». Южане сегодня в 19:00 мск сыграют в Москве с «Локомотивом». «Уфа» остаётся на 15-м месте в таблице.
- 14 марта 2021
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