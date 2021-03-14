Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Букайо Сака: чувствую себя увереннее, играя рядом с Обамеянгом

Букайо Сака: чувствую себя увереннее, играя рядом с Обамеянгом
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака поделился мнением о нападающем «канониров» Пьере-Эмерике Обамеянге.

«Каждый раз, когда играю с Пьером-Эмериком Обамеянгом, чувствую себя ещё более уверенно. С ним бывают разные моменты. Иногда он говорит отдать ему передачу, а если вы в этот момент допустите ошибку, то он может просто выйти из себя.

Но перед игрой, в которой я забил свой первый гол за основной состав «Арсенала», он сказал мне: «Букайо, ты знаешь, что являешься очень хорошим игроком. Если ты оказываешься перед воротами и хочешь пробить – бей! Я и слова не скажу».

Обамеянг прекрасный партнёр по команде. Мои родители тоже его обожают», – приводит слова 19-летнего англичанина Goal.com.

В нынешнем сезоне АПЛ Букайо Сака провёл 23 матча, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу. На счету Обамеянга, также проведшего 23 матча в чемпионате Англии сезона-2020/2021, 10 очков по системе «гол+пас» (9+1).

Анри: хотел бы тренировать «Арсенал» или «Барселону», но пока это утопия
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021