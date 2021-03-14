Букайо Сака: чувствую себя увереннее, играя рядом с Обамеянгом

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака поделился мнением о нападающем «канониров» Пьере-Эмерике Обамеянге.
«Каждый раз, когда играю с Пьером-Эмериком Обамеянгом, чувствую себя ещё более уверенно. С ним бывают разные моменты. Иногда он говорит отдать ему передачу, а если вы в этот момент допустите ошибку, то он может просто выйти из себя.
Но перед игрой, в которой я забил свой первый гол за основной состав «Арсенала», он сказал мне: «Букайо, ты знаешь, что являешься очень хорошим игроком. Если ты оказываешься перед воротами и хочешь пробить – бей! Я и слова не скажу».
Обамеянг прекрасный партнёр по команде. Мои родители тоже его обожают», – приводит слова 19-летнего англичанина Goal.com.
В нынешнем сезоне АПЛ Букайо Сака провёл 23 матча, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу. На счету Обамеянга, также проведшего 23 матча в чемпионате Англии сезона-2020/2021, 10 очков по системе «гол+пас» (9+1).
- 14 марта 2021
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