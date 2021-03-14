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Криштиану Роналду оформил хет-трик за 32 минуты в матче с «Кальяри»

Криштиану Роналду оформил хет-трик за 32 минуты в матче с «Кальяри»
Футбол / Италия 0

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимает «Ювентус». Встреча проходит на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри (Италия). К перерыву «старая синьора» выигрывает со счётом 3:0. Хет-трик на счету Криштиану Роналду.

На 10-й минуте Роналду ударом головой замкнул навес с углового от Хуана Куадрадо. На 25-й минуте 36-летний португалец реализовал пенальти, который сам и заработал. А на 32-й минуте Криштиану прицельно пробил с угла штрафной площади после передачи Федерико Кьезы.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кальяри» — «Ювентус».

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. Ассистируют ему Мауро Вивенци и Дарио Чеккони. Резервный судья — Марко Гуида.

Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Кальяри»
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