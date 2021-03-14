Миладинович: почему «Сочи» пропустил три гола? У «Локо» есть много мастерства и качества

Защитник «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал результат встречи с «Локомотивом» (1:3).



«Почему пропустили сразу три гола? Можно сказать, что у «Локо» есть много мастерства и качества, это помогло реализовать моменты. Мы старались играть по максимуму, во втором тайме больше атаковали, чем в первом. Если бы тоже реализовали моменты, то счёт мог бы быть другим», — передаёт слова Миладиновича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» переиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась со счётом 3:1.



На 42-й минуте нападающий «Локомотива» Франсуа Камано открыл счёт. На 56-й минуте Камано оформил дубль. Спустя две минуты Артур Юсупов отыграл один мяч. В концовке встречи Фёдор Смолов забил третий гол «железнодорожников».



«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на четвёртое место в таблице РПЛ. «Сочи» (37) — на пятом месте.