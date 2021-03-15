«ПСЖ» сенсационно проиграл одному из аутсайдеров чемпионата Франции

В матче 29-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал скромный «Нант» из зоны вылета. Встреча проходила на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже (Франция) и завершилась со счётом 1:2.

В первом тайме «ПСЖ» владел полным игровым преимуществом. На 42-й минуте Юлиан Дракслер открыл счёт в матче. Во второй половине встречи территориальное превосходство осталось на стороне парижан, но в плане содержательности атак «Нант» смотрелся предпочтительнее. Так, на 59-й минуте центральный нападающий гостей Рандаль Коло Муани сравнял счёт. А на 71-й минуте Моузес Саймон вывел «Нант» вперёд. «ПСЖ» пытался организовать финальный штурм, но результатов это не принесло. Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную победу «канареек».

«Пари Сен-Жермен» в 29 матчах набрал 60 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» (27) — на 18-м месте. Лидирует в чемпионате Франции «Лилль» (63).