Моуринью прокомментировал травму Сон Хын Мина

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью после матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:2) рассказал о состоянии нападающего Сон Хын Мина.



Напомним, на 17-й минуте Сон открылся под дальний заброс, но ещё во время своего ускорения южнокореец почувствовал дискомфорт и упал на газон. Появившийся на поле медицинский персонал «шпор» смог поднять 28-летнего нападающего, однако лишь для того, чтобы он сам смог покинуть поле. Вместо Сона вышел вингер Эрик Ламела.



«Это футбол. Не знаю, как долго будет проходить восстановление. Проблема в мышцах. Мышечные травмы всегда непросты. Но Сон — это тот парень, который обычно быстро восстанавливается после любых травм. Конечно, причина заключается в плотном игровом графике. В Лиге Европы я дал ему 30 минут отдыха в последнем матче, тем не менее он провёл на поле 60 минут. Всякое может случиться», — приводит слова Моуринью Metro.

Сон Хын Мин получил травму в матче «Арсенал» — «Тоттенхэм»