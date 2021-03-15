Агент Обухова — о положительной допинг-пробе форварда: проблема существует

Сергей Пушкин, агент нападающего «Ростова» Владимира Обухова, прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил, выдвинутые в отношении футболиста.



«Что я могу комментировать? Это вопрос к футболисту, «Ростову». Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет, проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало. Письмо от ФИФА – вопрос к ФИФА. О письме я узнал относительно недавно. Сам Володя, естественно, тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать. Сами всё видите», — приводит слова Пушкина Metaratings.



В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева сказано, что допинг-проба футболиста, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона.



Обухов выступает за «Ростов» с октября прошлого года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Обухов принял участие в 7 матчах за «Ростов» и не отметился результативными действиями.