Бывший врач «Спартака» допустил, что допинг мог попасть в организм Обухова случайно

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал возможное отстранение за допинг экс-нападающего клуба Владимира Обухова, ныне выступающего за «Ростов».



«Информации у меня ровно столько же, сколько у всех остальных. В тот период времени Обухов принадлежал «Спартаку», но был в аренде в «Торпедо». К основе не подключался, я тогда был главным врачом первой команды. О положительной пробе нам не сообщали.



Метандиенон — анаболический стероид. Относится к списку запрещённых препаратов, за него длительная дисквалификация. Как он мог попасть в организм? Сложно сказать. Мог и сознательно, мог и случайным образом, присутствуя в какой-то медицинской добавке, а об этом никто не знал. Именно поэтому есть рекомендации никогда такие добавки не принимать. Надо дождаться итогов расследования», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.