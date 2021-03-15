Юрист рассказал, что грозит Обухову за возможное нарушение антидопинговых правил

Юрист Артём Пацев рассказал о потенциальном наказании для нападающего «Ростова» Владимира Обухова, которого подозревают в нарушении антидопинговых правил.
«Теоретически может грозить четыре года дисквалификации. По кодексу 2009 года базовая санкция за метандиенон — два года в случае первого нарушения. У «подозреваемого», как я понимаю, оно первое. Если при этом будут установлены отягчающие обстоятельства или другое нарушение — например, активная попытка влияния на результат теста — то спортсмен может получить до четырёх лет дисквалификации. Но это нарушение тоже надо доказать по результатам расследования.
Общий срок давности, существовавший по тогдашнему кодексу, — восемь лет. Если дело возбуждено сейчас, а пробу брали позже, скажем, 14 марта 2013 года, то в срок расследователи уложились. Главное в этот срок — возбудить дело, а не вынести по нему решение», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Обухову грозит длительная дисквалификация. В официальном письме от ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, которое оказалось в распоряжении нашей редакции, сказано, что допинг-проба футболиста, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона.
- 15 марта 2021
-
13:57
-
13:52
-
13:34
-
13:22
-
13:13
-
13:05
-
12:38
-
12:32
-
12:27
-
12:25
-
12:01
-
11:55
-
11:45
-
11:25
-
11:24
-
10:55
-
10:52
-
10:36
-
10:30
-
10:22
-
10:17
-
10:09
-
09:56
-
09:42
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:17
-
08:51
-
08:35
-
08:30
-
07:51
-
07:36
-
07:23
-
07:06