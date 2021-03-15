Юрист рассказал, что грозит Обухову за возможное нарушение антидопинговых правил

Юрист Артём Пацев рассказал о потенциальном наказании для нападающего «Ростова» Владимира Обухова, которого подозревают в нарушении антидопинговых правил.



«Теоретически может грозить четыре года дисквалификации. По кодексу 2009 года базовая санкция за метандиенон — два года в случае первого нарушения. У «подозреваемого», как я понимаю, оно первое. Если при этом будут установлены отягчающие обстоятельства или другое нарушение — например, активная попытка влияния на результат теста — то спортсмен может получить до четырёх лет дисквалификации. Но это нарушение тоже надо доказать по результатам расследования.



Общий срок давности, существовавший по тогдашнему кодексу, — восемь лет. Если дело возбуждено сейчас, а пробу брали позже, скажем, 14 марта 2013 года, то в срок расследователи уложились. Главное в этот срок — возбудить дело, а не вынести по нему решение», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Ранее «Чемпионат» сообщил, что Обухову грозит длительная дисквалификация. В официальном письме от ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, которое оказалось в распоряжении нашей редакции, сказано, что допинг-проба футболиста, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона.

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