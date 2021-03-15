Юрист рассказал, коснётся ли сборной России возможная дисквалификация Обухова за допинг

Юрист Артём Пацев ответил на вопрос о возможном влиянии на российский футбол потенциального наказания нападающего «Ростова» Владимира Обухова за допинг.
«Истории с флагом и гимном и нынешний случай футболистов — разные вещи. Здесь мы говорим об индивидуальных случаях. А санкции, связанные с флагом и гимном, — совершенно другое дело, не относящееся к конкретным спортсменам. Там санкции были наложены за совершенно иное. Объединить их воедино нельзя, это исключено — это следует даже из текста декабрьского решения CAS по «санкциям в отношении всего российского спорта». Обсуждаемые же дела — индивидуальные случаи игроков.
Если это игроки, не выступавшие за сборную, то никаких последствий для команды быть не может. Если же, теоретически, одно и то же вещество принимали футболисты одной команды, то может встать вопрос в отношении санкций к клубу и прошлым его результатам. Последствия для команд бывают тогда, когда результаты нескольких индивидуальных расследований ведут к одному и тому же лицу. Допустим, если у семи человек из одной команды положительный тест на мельдоний. Тогда возникают вопросы к команде: как так получилось, что у всех в вашей команде положительные тесты? А если разные люди, вещества, обстоятельства нарушений, то «общего корня» нет — нет и дела против какой-то команды, тем более сборной команды, куда приезжают игроки совершенно разных клубов», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 15 марта 2021
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