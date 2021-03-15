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«Спартак» показал, что осталось за кадром победного дерби с «Динамо»

«Спартак» показал, что осталось за кадром победного дерби с «Динамо»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Пресс-служба «Спартака» представила видео, в котором показала, что осталось за кадром выездного матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», который состоялся 13 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

В ролике показана разминка спартаковских футболистов, ключевые моменты встречи, а также радость игроков и болельщиков после победы в дерби.

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат НП «Российская футбольная Премьер-Лига».

«Спартак», набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (45). Тройку лидеров замыкает ЦСКА (40). В зоне еврокубков также находится «Локомотив» (37), по дополнительным показателям опережающий «Сочи» и «Рубин».

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