«Кутепов полгода не играл, а Нойштедтера знаем». Черчесов — о выборе защитников в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор защитников на предстоящие матчи.
«Жиров? Смотрим не на место команды в таблице, а на игрока и пищу для размышления, которую он оставил после прошлого сбора. Плюс на других игроков на этой позиции. Мы ему что-то подсказали, делаем для себя выводы, он тоже. В плане готовности, мобильности и индивидуального уровня вторая Бундеслига заставляет игрока быть на высоте.
Что касается Кутепова, один матч сыграл, полгода не играл. Не знаем, что в следующие полгода будет. А Нойштедтер все игры на сборах провёл, мы его знаем. Плюс есть Дивеев, Евгеньев. Дай бог, чтобы они прошли в финальную часть чемпионата Европы. На Кудряшова рассчитываем как на левого защитника. Но и центрального защитника у нас он играл. Семёнов отыграл все матчи в основном составе достаточно надёжно и уверенно. С Джикией они друг друга дополняют. Не было его в Сербии — Джикия один не справился», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 15 марта 2021
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