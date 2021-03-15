Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Станислав Черчесов объяснил ситуацию с проведением матча отбора ЧМ-2022 с Мальтой

Станислав Черчесов объяснил ситуацию с проведением матча отбора ЧМ-2022 с Мальтой
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ситуации с местом проведения матча отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск).

«Ситуация рабочая. Правительство решило объявить локдаун. Они думают, где проводить матч, а регламент говорит, что возможно сыграть на нейтральном поле. Мы предложили поменяться кругами, им идея понравилась, но потом правительство дало разрешение на проведение игры на Мальте. Вопрос отпал», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в предстоящую международную паузу сборной России также предстоит провести матчи со Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

«Я объявил — Дзюба забил. Значит, всё правильно». Черчесов — о составе сборной
Главный тренер объяснил, почему не пригласил Смолова.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021