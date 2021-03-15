Станислав Черчесов объяснил ситуацию с проведением матча отбора ЧМ-2022 с Мальтой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ситуации с местом проведения матча отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск).



«Ситуация рабочая. Правительство решило объявить локдаун. Они думают, где проводить матч, а регламент говорит, что возможно сыграть на нейтральном поле. Мы предложили поменяться кругами, им идея понравилась, но потом правительство дало разрешение на проведение игры на Мальте. Вопрос отпал», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, в предстоящую международную паузу сборной России также предстоит провести матчи со Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

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