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«Сейчас они играют на другом уровне». Черчесов — о вызове в сборную футболистов «Рубина»

«Сейчас они играют на другом уровне». Черчесов — о вызове в сборную футболистов «Рубина»
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в команду двух футболистов «Рубина» — вратаря Юрия Дюпина и защитника Ильи Самошникова.

«Мы смотрели и в 2020 году, кто себя проявляет, кто показывает свой потенциал. Были сборы в Турции у команд, смотрели все игры. Дюпин и Самошников себя проявляли. Сейчас они борются за еврокубки с «Рубином». Планка у них повысилась, играют на другом уровне. Задачи у них поменялись, мотивационный момент другой. Вчера вот Самошников забил после того, как узнал, что его вызвали в сборную. Значит, всё сделали правильно», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Во время предстоящей международной паузы сборной России предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

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