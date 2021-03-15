«Проснулся, как изгой». Денисов рассказал о скандале с Халком и Витселем

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал о конфликте с руководством петербургского клуба после переходов Халка и Акселя Витселя.
«Клуб тогда сделал непонятные трансферы. Хотя для кого-то они были понятными, а моё поведение — непонятным. На следующий день я проснулся как изгой в Питере. Это была плодотворная работа тогдашнего «Зенита» через прессу. Как будто я пришёл в «Газпром» и сказал дать мне 5 миллионов, а то я не выйду на поле, как они тогда написали. Зарплата, конечно, офигенная, но такого не было. А фанаты отвернулись от меня. Значит, так надо было. Я же не буду оправдываться перед всеми. Значит, заслужил. Хотя с Халком и Витселем мы нормально общались, пацаны-то они нормальные», — приводит слова Денисова «Спорт-экспресс».
- 15 марта 2021
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