Месси обновил рекорд Примеры. Он забил не менее 20 голов в 13-м сезоне подряд

В матче 27-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» принимает «Уэску». Встреча проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, к началу второго тайма хозяева выигрывают со счётом 2:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Барселона» — «Уэска».
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси на 13-й минуте встречи забил гол красивым обводящим ударом со средней дистанции. Это взятие ворот стало для аргентинца 20-м в сезоне. Таким образом, Месси стал единственным игроком в истории Примеры, который забивал 20 и более голов в 13 сезонах подряд.
Кроме того, встреча с «Уэской» стала для Месси 767-й официальной игрой в составе каталонцев. По количеству проведённых матчей за сине-гранатовых Лионель сравнялся с рекордсменом клуба — Хави.
За 767 матчей во всех турнирах в составе «Барселоны» Месси забил 660 голов и отдал 262 голевые передачи.
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