Арбитр предстоящего матча ЦСКА — «Зенит» ранее был футболистом «армейцев»

Российский футбольный союз назначил на матч 22-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» калужского арбитра Евгения Кукуляка. Ранее судья был футболистом «армейцев».

Кукуляк начинал профессионально заниматься футболом в системе ЦСКА. В 2004 году Евгений сыграл четыре матча за дубль «армейцев», один из которых — с «Зенитом», которая завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-синих. С 2011 года Кукуляк — футбольный арбитр.

Судья из Калуги начал работать на матчах Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне. Кукуляк дебютировал в матче 8-го тура «Арсенал» — «Сочи» (3:2).

Помогать Кукуляку на матче ЦСКА — «Зенит» будут ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный судья — Павел Шадыханов (Москва). VAR — Игорь Панин (Дмитров); AVAR — Антон Аверьянов (Москва). Инспектор матча — Александр Гвардис (Калининград).