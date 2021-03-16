«Барселона» разгромила «Уэску», Месси сделал дубль

В матче 27-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» принимала «Уэску». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 4:1.

Счёт в матче на 13-й минуте открыл нападающий «Барселоны» Лионель Месси, поразивший ворота красивым обводящим ударом со средней дистанции. На 35-й минуте Антуан Гризманн удвоил преимущество сине-гранатовых в похожем стиле. Перед перерывом «Уэска» отыграла один гол — Рафаэль Мир реализовал пенальти на 45+4-й минуте. Но уже на 53-й минуте «Барселона» вернула себе комфортное преимущество, благодаря голу Оскара Гарсии. На 90-й минуте Месси поставил точку в матче ещё одним своим голом.

В матче с «Уэской» Лионель Месси записал на свой счёт несколько значимых достижений. Благодаря дублю в этой встрече, 33-летний аргентинец стал единственным игроком в истории Примеры, который забивал 20 и более голов в 13 сезонах подряд. Кроме того, Месси сравнялся по количеству матчей за «Барселону» с Хави, который являлся единоличным рекордсменом клуба и провёл в составе сине-гранатовых 767 матчей.

«Барселона» набрала 59 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Уэска» (20) идёт на последнем, 20-м месте. Лионель Месси занимает 1-е место в таблице бомбардиров Примеры — на его счету 21 гол.