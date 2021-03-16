Появилось фото третьей формы «Ювентуса» на следующий сезон. На ней необычный узор

Портал Footyheadlines опубликовал фото резервного комплекта игровой формы туринского «Ювентуса», в котором команда будет выходить на поле в сезоне-2021/2022.



Экипировка выполнена в трёх цветах — жёлтом, синем и белом. При этом на футболке присутствует необычный узор. Техническим спонсором «старой синьоры» является немецкая фирма adidas.

Фото: footyheadlines.com

«Ювентус», набрав 55 очков в 26 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Выше располагаются «Милан» (56) и «Интер» (65). Ближайший преследователь «бьянконери» — «Аталанта» — отстаёт на три очка, сыграв на один матч больше.



В следующем туре «Ювентусу» предстоит встретиться с «Беневенто». Матч пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине 21 марта. Начало — в 17:00 мск.