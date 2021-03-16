Тренер «Динамо»: уровень Классона, Кабеллы и Вандерсона сравним с игроками «Спартака»

Тренер московского «Динамо» Волкан Булут назвал самых сильных, по его мнению, футболистов «Краснодара».

«Всем известен высокий уровень игры Захаряна, он играет на разных позициях. У нас хорошие игроки в центре, и мы посмотрим и примем решение, где он будет играть в ближайшем матче.



«Краснодар» очень сильно играет дома, они только один раз проиграли. Выделил бы Классона, Кабеллу и Вандерсона. Вильена тоже хорош в центре поля. Я бы сравнил уровень их игроков со «Спартаком». Уверен, нас ждёт сложная и упорная игра в Краснодаре.



Очень сложно ответить будет ли Тюкавин в старте или нет, у нас много молодых игроков в старте. Все они проводят великолепные тренировки, и у каждого есть возможность выйти в старте. Мы анализируем всё, что касается соперника, матч с «Тамбовом» мы тоже смотрели. Но для нас более важно анализировать «Краснодар» в матчах против похожих на нас соперников, например, как Загреб.



Я не могу сказать, что наше положение в таблице является первостепенной задачей. Для нас важно поступательно развивать команду. Могу сказать, что те пять недель на сборах дали нам много пищи для размышлений. Мы занимались всеми видами тренировок. Команда взрослеет, развивается, и мы на правильном пути.



За победу дают три очка и плотность высокая, если одержим две победы, у нас будет шесть очков и мы поднимемся ещё выше. Но, повторюсь, сейчас мы сфокусированы на развитии, чтобы наши молодые игроки прогрессировали. Это заботит больше всего», — передаёт слова Булута корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.