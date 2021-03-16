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Форвард «Милана» Ребич дисквалифицирован на два матча за проявление неуважения к судье

Форвард «Милана» Ребич дисквалифицирован на два матча за проявление неуважения к судье
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Анте Ребич дисквалифицирован на два матча по итогам встречи 27-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 с «Наполи» (0:1), сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Ребич был удалён с поля в концовке матча. Дисквалификация на две встречи чемпионата Италии связана с проявлением неуважения к главному арбитру матча Фабрицио Паскуа. Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма оштрафован на € 10 тыс. за угрозы и оскорбления в адрес членов скамейки запасных «Наполи».

«Наполи» в 26 матчах набрал 50 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» (56), который провёл на матч больше, находится на втором месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (65).

Защитник «Милана» может быть дисквалифицирован за пост в соцсети о судье матча с «Наполи»
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