Форвард «Милана» Ребич дисквалифицирован на два матча за проявление неуважения к судье

Нападающий «Милана» Анте Ребич дисквалифицирован на два матча по итогам встречи 27-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 с «Наполи» (0:1), сообщает La Gazzetta dello Sport.



Напомним, Ребич был удалён с поля в концовке матча. Дисквалификация на две встречи чемпионата Италии связана с проявлением неуважения к главному арбитру матча Фабрицио Паскуа. Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма оштрафован на € 10 тыс. за угрозы и оскорбления в адрес членов скамейки запасных «Наполи».



«Наполи» в 26 матчах набрал 50 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» (56), который провёл на матч больше, находится на втором месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (65).

Защитник «Милана» может быть дисквалифицирован за пост в соцсети о судье матча с «Наполи»