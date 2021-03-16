Понсе: у Тедеско обязательно будут хорошие предложения

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился мнением о главном тренере красно-белых Доменико Тедеско.
«Тедеско вселяет в меня уверенность, а я отплачиваю ему голами. Мы общаемся по-итальянски, это мне помогает. Тедеско многому меня научил в плане атаки. Он верит, что его команда должна быть главной на поле. Не знаю, где он захочет продолжить тренерскую карьеру, но у него обязательно будут хорошие предложения. Его команды всегда хорошо играют, и мы надеемся выиграть чемпионат под руководством Тедеско», — приводит слова Понсе сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года.
- 16 марта 2021
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