«Манчестер Сити» — «Боруссия» М: Де Брёйне открыл счёт

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречается с мёнхенгладбахской «Боруссией». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. К 15-й минуте матча счёт 1:0 в пользу английской команды. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 12-й минуте встречи нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез сделал передачу полузащитнику «горожан» Кевину Де Брёйне, который в метре от штрафной мощно пробил в касание — мяч от перекладины залетел в цель.

Первая встреча команд, состоявшаяся 24 февраля, завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Успех «горожанам» принесли голы полузащитника Бернарду Силвы и нападающего Габриэла Жезуса.