Ларссон: не знаю, уступлю ли своё место в сборной Швеции Ибрагимовичу

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон высказался о непопадании в состав сборной Швеции на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.



«Конечно, я разочарован. Я участвовал в последних двух сборах национальной команды и думаю, что хорошо проявил себя в России. Но не я выбираю игроков для сборной. Я должен уважать решение главного тренера. Я оценил, что он позвонил и сообщил мне, что я не попал в состав. Это показывает, что меня уважают, но не означает, что я считаю решение тренера правильным. Я должен быть вызван.



Не знаю, уступлю ли я своё место Златану Ибрагимовичу или кому-то ещё. Я так не думаю. Я должен продолжать забивать голы и отдавать передачи, чтобы доказать, что я достоин вызова в сборную», — приводит слова Ларссона Aftonbladet.

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