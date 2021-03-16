Ларссон: не знаю, уступлю ли своё место в сборной Швеции Ибрагимовичу
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон высказался о непопадании в состав сборной Швеции на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
«Конечно, я разочарован. Я участвовал в последних двух сборах национальной команды и думаю, что хорошо проявил себя в России. Но не я выбираю игроков для сборной. Я должен уважать решение главного тренера. Я оценил, что он позвонил и сообщил мне, что я не попал в состав. Это показывает, что меня уважают, но не означает, что я считаю решение тренера правильным. Я должен быть вызван.
Не знаю, уступлю ли я своё место Златану Ибрагимовичу или кому-то ещё. Я так не думаю. Я должен продолжать забивать голы и отдавать передачи, чтобы доказать, что я достоин вызова в сборную», — приводит слова Ларссона Aftonbladet.
«Возвращение бога». Ибрагимович — о вызове в сборную Швеции
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