Директор «Реала» — о возможном возвращении Роналду: посмотрим, что будет

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в мадридский клуб.



«Посмотрим, что будет. Сейчас вся наша энергия и все наши мысли направлены на Лигу чемпионов, но всё возможно», — приводит слова Бутрагеньо Football Italia.

Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Со «сливочными» он завоевал 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, два Кубка и два Суперкубка страны, четыре кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира. Будучи игроком «Королевского клуба», Криштиану стал обладателем четырёх «Золотых мячей».



Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 23 матча в итальянской Серии А, забил 23 гола и отдал 2 результативные передачи.