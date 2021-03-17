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Директор «Реала» — о возможном возвращении Роналду: посмотрим, что будет

Директор «Реала» — о возможном возвращении Роналду: посмотрим, что будет
Футбол / Испания 0
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Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в мадридский клуб.

«Посмотрим, что будет. Сейчас вся наша энергия и все наши мысли направлены на Лигу чемпионов, но всё возможно», — приводит слова Бутрагеньо Football Italia.

Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Со «сливочными» он завоевал 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, два Кубка и два Суперкубка страны, четыре кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира. Будучи игроком «Королевского клуба», Криштиану стал обладателем четырёх «Золотых мячей».

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 23 матча в итальянской Серии А, забил 23 гола и отдал 2 результативные передачи.

«Ювентус» может отпустить Криштиану Роналду бесплатно
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