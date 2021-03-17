Директор «Реала» — о возможном возвращении Роналду: посмотрим, что будет

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в мадридский клуб.
«Посмотрим, что будет. Сейчас вся наша энергия и все наши мысли направлены на Лигу чемпионов, но всё возможно», — приводит слова Бутрагеньо Football Italia.
Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Со «сливочными» он завоевал 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, два Кубка и два Суперкубка страны, четыре кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира. Будучи игроком «Королевского клуба», Криштиану стал обладателем четырёх «Золотых мячей».
Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 23 матча в итальянской Серии А, забил 23 гола и отдал 2 результативные передачи.
- 17 марта 2021
-
00:51
-
00:51
-
00:41
-
00:34
-
00:26
-
00:16
-
00:12
-
00:04
- 16 марта 2021
-
23:48
-
23:34
-
23:34
-
23:20
-
23:16
-
23:03
-
22:37
-
22:19
-
22:16
-
22:11
-
22:06
-
22:02
-
21:48
-
21:32
-
21:29
-
21:28
-
21:22
-
21:16
-
21:11
-
20:55
-
20:39
-
20:19
-
20:18
-
20:10
-
19:55
-
19:50
-
19:30