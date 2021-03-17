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Серхио Рамос: «Реал» быстро взял игру под контроль. От «Аталанты» не было серьёзной угрозы

Серхио Рамос: «Реал» быстро взял игру под контроль. От «Аталанты» не было серьёзной угрозы
Футбол / Лига чемпионов 0

Капитан мадридского «Реала» защитник Серхио Рамос прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с «Аталантой» (1:0, 3:1).

«Ставили задачу пройти дальше и выполнили её, добившись отличного результата. Могли забить ещё, но рады тому, как всё сложилось и что мы сегодня показали.

После начала матча нам удалось подстроиться к манере игры соперника. Не ожидали, что он начнёт прессинговать так активно, но быстро взяли ситуацию под свой контроль благодаря схеме с тремя защитниками. Понимали, что это может быть опасно, учитывая скоростные качества «Аталанты», но всё хорошо сложилось. Нельзя сказать, что соперник всерьёз нам угрожал», — приводит слова Рамоса пресс-служба УЕФА.

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