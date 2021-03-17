Серхио Рамос: «Реал» быстро взял игру под контроль. От «Аталанты» не было серьёзной угрозы
Капитан мадридского «Реала» защитник Серхио Рамос прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с «Аталантой» (1:0, 3:1).
«Ставили задачу пройти дальше и выполнили её, добившись отличного результата. Могли забить ещё, но рады тому, как всё сложилось и что мы сегодня показали.
После начала матча нам удалось подстроиться к манере игры соперника. Не ожидали, что он начнёт прессинговать так активно, но быстро взяли ситуацию под свой контроль благодаря схеме с тремя защитниками. Понимали, что это может быть опасно, учитывая скоростные качества «Аталанты», но всё хорошо сложилось. Нельзя сказать, что соперник всерьёз нам угрожал», — приводит слова Рамоса пресс-служба УЕФА.
Гасперини: «Аталанта» хотела сыграть с «Реалом» лучше. Не жалею о первоначальном выборе
Рекомендуем вам
- 17 марта 2021
-
10:04
-
10:00
-
09:48
-
09:41
-
09:35
-
09:28
-
09:24
-
08:42
-
08:11
-
07:41
-
07:20
-
04:16
-
04:06
-
03:47
-
02:21
-
02:05
-
01:47
-
01:35
-
01:17
-
01:06
-
00:51
-
00:51
-
00:41
-
00:34
-
00:26
-
00:16
-
00:12
-
00:04
- 16 марта 2021
-
23:48
-
23:34
-
23:34
-
23:20
-
23:16
-
23:03
-
22:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам