Наиль Умяров: «Спартак» должен реабилитироваться за первый матч с «Уралом»
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
«Предыдущий матч с «Уралом» (встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 2:2. — Прим. «Чемпионата») был непростым? Да. Вроде хорошо контролировали ситуацию во втором тайме, вели игру, создавали моменты, но… Сейчас мы должны реабилитироваться и забрать три очка. Я в том матче неудачно вышел во втором тайме, сломал палец. Хорошо, что всё зажило, всё в порядке — это главное», — сказал Умяров в ролике на YouTube-канале «Спартака».
Матч «Спартак» — «Урал» состоится завтра, 18 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Умяров: эмоциональность Тедеско уже у нас в крови
Рекомендуем вам
- 17 марта 2021
-
14:37
-
14:33
-
14:28
-
14:09
-
14:08
-
13:55
-
13:53
-
13:43
-
13:43
-
13:40
-
13:25
-
13:25
-
13:19
-
13:10
-
13:02
-
13:01
-
12:57
-
12:48
-
12:34
-
12:31
-
12:27
-
12:19
-
12:00
-
11:57
-
11:47
-
11:41
-
11:30
-
11:23
-
11:10
-
10:59
-
10:55
-
10:48
-
10:40
-
10:35
-
10:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам