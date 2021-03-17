Наиль Умяров: «Спартак» должен реабилитироваться за первый матч с «Уралом»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».



«Предыдущий матч с «Уралом» (встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 2:2. — Прим. «Чемпионата») был непростым? Да. Вроде хорошо контролировали ситуацию во втором тайме, вели игру, создавали моменты, но… Сейчас мы должны реабилитироваться и забрать три очка. Я в том матче неудачно вышел во втором тайме, сломал палец. Хорошо, что всё зажило, всё в порядке — это главное», — сказал Умяров в ролике на YouTube-канале «Спартака».



Матч «Спартак» — «Урал» состоится завтра, 18 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Умяров: эмоциональность Тедеско уже у нас в крови