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Клопп: в последнее время «Ливерпуль» совершает безумные ошибки. Их можно назвать фарсом

Клопп: в последнее время «Ливерпуль» совершает безумные ошибки. Их можно назвать фарсом
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об игровых проблемах, с которыми столкнулись мерсисайдцы в нынешнем сезоне.

«Нашим соперникам обычно не нужно много шансов, чтобы забить нам гол, потому что в последнее время мы совершаем большие ошибки, безумные, которые можно назвать фарсом.

С другой стороны, мы создаём много опасных моментов у чужих ворот, по «ожидаемым голам» в английской Премьер-лиге мы уступаем только лидирующему «Манчестер Сити», но далеки от них по тем, которые мы действительно забили. Эта проблема продолжается на протяжении всего сезона», — приводит слова немецкого специалиста SportBild.

Подопечные Клоппа в 29 матчах набрали 46 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 25 очков.

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