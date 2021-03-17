Чепчугов — о съёмках в ролике: когда ЦСКА в твоём сердце, готов на всё что угодно!

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о съёмках в шуточном ролике перед матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



«На съёмки проморолика меня пригласила Екатерина Кирильчева, главный редактор ЦСКА ТВ, девушка с приятным голосом. При поддержке мистера Романа Юрьевича [Бабаева — генерального директора клуба].



Я мгновенно откликнулся: когда ЦСКА в твоём сердце — готов на всё что угодно! Мы провели добрые полтора часа в приятной атмосфере съёмок. Было здорово! В ближайшее время мы обязательно поговорим с руководством — возможно, о работе в структуре ЦСКА. Я буду счастлив увидеться с ними!» — цитирует Чепчугова Sport24.



Напомним, что встреча 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 17 марта. Начало игры – 20:00 мск. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги «армейцы» на выезде уступили тульскому «Арсеналу» (1:2), а сине-бело-голубые разгромили «Ахмат» (4:0). Московский ЦСКА (40) — на третьем месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (45).