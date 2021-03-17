Леонид Федун отреагировал на введение в РПЛ системы идентификации болельщиков

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о решении Российской Премьер-Лиги запустить систему добровольной идентификации болельщиков.
«Как я отношусь к внедрению Fan ID? Это решение исполкома, и я обязан его исполнять», — приводит слова Федуна Sport24.
РПЛ ввела систему добровольной идентификации болельщиков в тестовом режиме. Сервис будет работать на оставшихся матчах нынешнего сезона. При этом единственным стадионом, где в этом розыгрыше чемпионата не будет действовать система, станет «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где свои домашние встречи проводит «Зенит». Сервис временно не поддерживается на стадионе в связи с его подготовкой к предстоящему чемпионату Европы. На «Открытие Арене», где матчи проводит «Спартак», система работать будет.
- 17 марта 2021
-
17:18
-
17:15
-
17:06
-
17:00
-
17:00
-
16:48
-
16:45
-
16:39
-
16:38
-
16:20
-
16:07
-
16:06
-
15:55
-
15:49
-
15:48
-
15:40
-
15:38
-
15:36
-
15:27
-
15:22
-
15:17
-
15:05
-
15:00
-
15:00
-
14:41
-
14:37
-
14:33
-
14:28
-
14:09
-
14:08
-
13:55
-
13:53
-
13:43
-
13:43
-
13:40