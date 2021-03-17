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Леонид Федун отреагировал на введение в РПЛ системы идентификации болельщиков

Леонид Федун отреагировал на введение в РПЛ системы идентификации болельщиков
Футбол / РПЛ 0
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о решении Российской Премьер-Лиги запустить систему добровольной идентификации болельщиков.

«Как я отношусь к внедрению Fan ID? Это решение исполкома, и я обязан его исполнять», — приводит слова Федуна Sport24.

РПЛ ввела систему добровольной идентификации болельщиков в тестовом режиме. Сервис будет работать на оставшихся матчах нынешнего сезона. При этом единственным стадионом, где в этом розыгрыше чемпионата не будет действовать система, станет «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где свои домашние встречи проводит «Зенит». Сервис временно не поддерживается на стадионе в связи с его подготовкой к предстоящему чемпионату Европы. На «Открытие Арене», где матчи проводит «Спартак», система работать будет.

Система идентификации фанатов в этом сезоне не будет работать только на арене «Зенита»
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