Клопп назвал лучшего футболиста, с которым когда-либо работал

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о нападающем мюнхенской «Баварии» Роберте Левандовском.
«Роберт — лучший футболист, с которым я когда-либо работал. Было бы несправедливо сказать подобное о ком-то другом. Если бы каждый игрок прогрессировал так, как Роберт, футбол стал бы совершенно безумным. Он феноменален. Левандовски — настоящая машина. Он сделал всё, чтобы стать машиной для забивания голов. Он точно знает, что делать в любой ситуации. Благодаря Роберту и другим игрокам я стал хорошим тренером», — приводит слова Клоппа Sport Bild.
В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 24 матчах чемпионата Германии, забил 32 гола и отдал 6 результативных передач. С 2010 по 2014 год форвард играл под руководством Клоппа за дортмундскую «Боруссию».
- 17 марта 2021
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