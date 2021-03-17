Влашич: в последние годы между ЦСКА и «Зенитом» принципиальное противостояние

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что матч с «Зенитом» в последние годы является для «армейцев» принципиальным.

«Сложно сказать, почему ЦСКА в последние три года не выигрывает стартовый матч чемпионата после Кампоамора. Мы готовимся на совесть, просто иногда бывает нужно поймать ритм, заново прочувствовать уровень лиги, оппонентов. Соперники по сборам? Да, они были не слишком высокого класса, но мы сыграли с лучшими из тех, кто был доступен в сложившейся ситуации. В мире сейчас тяжелое положение с ковидом, хорошо уже то, что коллектив смог готовиться в комфортных условиях, в привычном месте. А поражения случаются у всех, просто итогового успеха добивается та команда, которая лучше на них реагирует.



»Зенит" — очень сильная команда, чемпион двух последних лет. У них классные футболисты, они показывают, что в каждом матче играют только на победу. В последние годы между ЦСКА и «Зенитом» всегда идёт принципиальное противостояние, и мы, и они хотим быть лучшим клубом страны. Конечно же, во многом это зависит именно от результатов очных встреч, поэтому сделаем всё, чтобы добиться устраивающего нас результата", — цитирует Влашича пресс-служба «армейцев».



Напомним, что встреча 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 17 марта. Начало игры – 20:00 мск.