Влашич: сейчас в Хорватии считают, что в России самый сильный клуб — «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что хорваты знают о российском чемпионате.



«Что о «Зените» и ЦСКА говорят в Хорватии? Там люди не настолько глубоко погружаются в реалии других чемпионатов. Просто все знают, что самые большие клубы в России — ПФК ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». Причём сейчас разговоров о команде из Санкт-Петербурга больше, потому что она в этом сезоне выступала в Лиге чемпионов. Это абсолютно нормально — мало кто будет смотреть РПЛ, зато все видят еврокубки и составляют своё мнение через них. В данный момент в Хорватии в основном считают, что в России самый сильный клуб — «Зенит». Когда сменится чемпион, сменится и народное мнение.



У «Динамо» Загреб больше возможностей, чем у «Хайдука», и больше успехов. То же можно сказать и о «Зените», поэтому ситуации действительно в чем-то сопоставимы. Но я не хотел бы рассуждать о силе соперников по одной простой причине — лучшим клубом своей страны я считаю «Хайдук», а лучшим клубом России — ПФК ЦСКА», — цитирует Влашича пресс-служба «армейцев».



Напомним, что встреча 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 17 марта. Начало игры – 20:00 мск.