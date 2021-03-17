Влашич: сейчас в Хорватии считают, что в России самый сильный клуб — «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что хорваты знают о российском чемпионате.
«Что о «Зените» и ЦСКА говорят в Хорватии? Там люди не настолько глубоко погружаются в реалии других чемпионатов. Просто все знают, что самые большие клубы в России — ПФК ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». Причём сейчас разговоров о команде из Санкт-Петербурга больше, потому что она в этом сезоне выступала в Лиге чемпионов. Это абсолютно нормально — мало кто будет смотреть РПЛ, зато все видят еврокубки и составляют своё мнение через них. В данный момент в Хорватии в основном считают, что в России самый сильный клуб — «Зенит». Когда сменится чемпион, сменится и народное мнение.
У «Динамо» Загреб больше возможностей, чем у «Хайдука», и больше успехов. То же можно сказать и о «Зените», поэтому ситуации действительно в чем-то сопоставимы. Но я не хотел бы рассуждать о силе соперников по одной простой причине — лучшим клубом своей страны я считаю «Хайдук», а лучшим клубом России — ПФК ЦСКА», — цитирует Влашича пресс-служба «армейцев».
Напомним, что встреча 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 17 марта. Начало игры – 20:00 мск.
- 17 марта 2021
-
19:00
-
18:59
-
18:45
-
18:43
-
18:33
-
18:32
-
18:21
-
18:20
-
18:10
-
18:07
-
18:06
-
17:54
-
17:50
-
17:49
-
17:18
-
17:15
-
17:06
-
17:00
-
17:00
-
16:48
-
16:45
-
16:39
-
16:38
-
16:20
-
16:07
-
16:06
-
15:55
-
15:49
-
15:48
-
15:40
-
15:38
-
15:36
-
15:27
-
15:22
-
15:17