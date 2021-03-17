Лапорта — Месси: ты же знаешь, что не можешь уйти

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта во время своей инаугурации попросил капитана «блауграны» Лионеля Месси остаться на «Камп Ноу».



«В моё первое президентство у нас были лучшие игроки в истории» Барселоны", но если мы и добились успеха, то только потому, что у нас была стабильность. Единство «Барселоны» даёт городу стабильность, и я приглашаю всех в Барселоне подумать о том, что они могут сделать для «Барсы».

Я здесь, чтобы принимать важные решения. Например, убеждать Лионеля Месси остаться у нас. Я пользуюсь сейчас тем фактом, что он находится здесь. И он знает, как мне важно, чтобы он остался. Лео, ты знаешь, как я люблю тебя. Мы сделаем всё возможное, чтобы удержать тебя здесь. Ты знаешь, что не можешь уйти. Мы не сможем сделать это в одиночку. Как гласит наш гимн, мы все вместе сильны. Тем более в эти самые трудные времена. Мы знаем, как это сделать.



Когда пандемия закончится, наши доходы вернутся. Это будет исправлено. У нас будет сильное руководство, потому что меня сопровождают настоящие профессионалы. Мы будем принимать взвешенные решения. Чтобы защищать клуб, нужно жить и дышать им, и мы делаем это как можно чаще", — приводит слова Лапорты Goal.com.



Контакт Лионеля Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. Прошлым летом 33-летний аргентинец был близок к уходу из каталонского клуба, однако не захотел судиться с предыдущим руководством.