«Челси» — «Атлетико»: Зиеш забил гол с передачи Вернера
Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш открыл счёт в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».
На 34-й минуте Тимо Вернер прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда Зиеш точным ударом в касание отправил мяч с рикошетом от Яна Облака в сетку ворот.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико» проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первый матч команд закончился победой «Челси» (1:0). Единственный гол на 68-й минуте забил Оливье Жиру. После удачного рикошета мяча в чужой штрафной Жиру классным ударом в падении через себя отправил мяч в угол ворот.
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