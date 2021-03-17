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«Челси» — «Атлетико»: Зиеш забил гол с передачи Вернера

«Челси» — «Атлетико»: Зиеш забил гол с передачи Вернера
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш открыл счёт в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».

На 34-й минуте Тимо Вернер прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда Зиеш точным ударом в касание отправил мяч с рикошетом от Яна Облака в сетку ворот.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико» проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч команд закончился победой «Челси» (1:0). Единственный гол на 68-й минуте забил Оливье Жиру. После удачного рикошета мяча в чужой штрафной Жиру классным ударом в падении через себя отправил мяч в угол ворот.

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