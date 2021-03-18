Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Впервые в истории Лиги чемпионов четыре тренера из одной страны вышли в четвертьфинал

Впервые в истории Лиги чемпионов четыре тренера из одной страны вышли в четвертьфинал
Футбол / Лига чемпионов 0

В Лиге чемпионов по итогам матчей 1/8 финала установилось уникальное статистическое достижение.

Как сообщается в «твиттере» OptaFranz, впервые в истории Лиги чемпионов четыре менеджера из одной страны вышли в четвертьфинал – Эдин Терзич («Боруссия» Дортмунд), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Томас Тухель («Челси») и Ханс-Дитер Флик («Бавария»). Все они являются немецкими специалистами.

Также в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли «Пари Сен-Жермен», «Порту», «Манчестер Сити» и «Реал».
Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 19 марта в швейцарском Ньоне.

Действующим победителем турнира является «Бавария», которая в финальном матче 2020 года одержала победу в матче с французским «ПСЖ» со счётом 1:0.

«Бавария» побила рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021