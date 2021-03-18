Впервые в истории Лиги чемпионов четыре тренера из одной страны вышли в четвертьфинал
В Лиге чемпионов по итогам матчей 1/8 финала установилось уникальное статистическое достижение.
Как сообщается в «твиттере» OptaFranz, впервые в истории Лиги чемпионов четыре менеджера из одной страны вышли в четвертьфинал – Эдин Терзич («Боруссия» Дортмунд), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Томас Тухель («Челси») и Ханс-Дитер Флик («Бавария»). Все они являются немецкими специалистами.
Также в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли «Пари Сен-Жермен», «Порту», «Манчестер Сити» и «Реал».
Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 19 марта в швейцарском Ньоне.
Действующим победителем турнира является «Бавария», которая в финальном матче 2020 года одержала победу в матче с французским «ПСЖ» со счётом 1:0.
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