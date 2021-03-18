Диего Форлан рассказал о несостоявшемся переходе в «Локомотив»

Бывший футболист «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Форлан рассказал о несостоявшемся переходе в московский «Локомотив».
«Да, «Локомотив» действительно интересовался, но официального предложения не поступило. Хотя я бы подумал, Россия – большая красивая страна, сильный чемпионат», — сказал Форлан в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
Форлан объявил о завершении профессиональной карьеры игрока в августе 2020 года. Его последней командой был гонконгский клуб «Китчи», в составе которого он не выходил на поле с мая 2018 года. Ранее Диего защищал цвета «Индепендьенте», воспитанником которого является, а также «Манчестер Юнайтед», «Вильярреала», «Атлетико», «Интера», «Интернасьонала», «Сересо Осака», «Пеньяроля» и «Мумбаи Сити».
С 2002 по 2014 год Форлан вызывался в сборную Уругвая. В составе национальной команды он провёл более 100 матчей.
- 18 марта 2021
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