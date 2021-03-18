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Стадион «Спартака» официально переименован

Стадион «Спартака» официально переименован
Футбол / РПЛ 0
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Стадион «Спартака» официально переименован в «Открытие Банк Арену». Новое название стадиона станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях, сообщает пресс-служба банка.

Во время матча чемпионата Российской Премьер-Лиги «Спартак-Москва» — «Урал» 18 марта новое название стадиона будет транслироваться на светодиодном экране. В апреле на стадионе смонтируют новую вывеску «Открытие Банк Арена».

«Форма названия стадионов, перекликающаяся с именем стратегического партнера, — типичная практика для мирового спорта. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк «Открытие» уже много лет оказывает ФК «Спартак-Москва», — цитирует руководителя блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгению Сидорову пресс-служба организации.

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