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«Спартак» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

«Спартак» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 18 марта, состоится матч «Спартак» — «Урал». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Урал» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Максим Ковалев (Реутов). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Урал».

«Спартак», набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (26) — на 12-й строчке.

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