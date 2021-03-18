«Спартак» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 18 марта, состоится матч «Спартак» — «Урал». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Урал» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Максим Ковалев (Реутов). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Урал».



«Спартак», набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (26) — на 12-й строчке.

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