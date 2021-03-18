Диего Льоренте рассказал о требованиях Марсело Бьельсы к центральным защитникам

Защитник «Лидс Юнайтед» и сборной Испании Диего Льоренте рассказал о совместной работе с наставником «павлинов» Марсело Бьельсой.
«Я считаю, что уровень спроса с игрока — это то, что заставляет его совершенствоваться. У Марсело Бьельсы ни в коем случае нельзя расслабляться или не выкладываться на 100 процентов.
Он очень требователен к контролю мяча и требует от нас не только физической подготовки. Нет ни одной минуты в матче, в которой мы могли бы не внести свой вклад в неё — независимо от позиции, на которой ты играешь, и независимо от того, у какой команды находится мяч.
Ты всегда должен внести свой вклад в оборону в качестве центрального защитника, а, если мяч под нашим контролем, то ещё одна твоя задача — помочь команде в атаке. Бьельса требует от нас, чтобы мы всегда были полезны и всегда помогали команде совершенствоваться и добиваться побед.
Игра с мячом — это часть футбола, которая мне нравится с самого детства, несмотря на то, что я центральный защитник. Основная работа любого защитника — это, конечно, оборона, но футбол развивается и не стоит на месте. С каждым днём всё важнее, чтобы мяч выводился из обороны чистым и упорядоченным образом, чтобы была возможность как можно быстрее и качественней довести его до нападающих.
Марсело Бьельса в самых первых беседах со мной объяснил важность определенных аспектов того, когда наступает время центральных защитников играть с мячом, а когда приходит время вернуться на свою родную позицию для обороны собственных ворот. Есть некоторые вещи, которые он считает фундаментальными, и я постарался как можно быстрее интегрировать их в свою игру», — цитирует Диего Sky Sports.
Диего Льоренте перешёл из «Реала Сосьедад» в «Лидс Юнайтед» в сентябре 2020 года за € 20 млн. Контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне АПЛ Диего провёл 6 матчей, не отметившись результативными действиями.
«Лидс Юнайтед» в 28 матчах набрал 36 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Именно под руководством Марсело Бьельсы команда впервые за 16 лет вернулась в АПЛ.
- 18 марта 2021
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