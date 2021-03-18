Жоао Карлос рассказал, за что он должен Дзюбе € 500

Бывший защитник «Спартака» и «Анжи» Жоао Карлос рассказал, за что он должен € 500 нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.
«Сборы «Спартака» совпали с ЧМ-2014. Мы с ребятами из команды смотрели игру Бразилии и Германии. Я, Кариока и Ромуло поспорили с Артёмом Дзюбой, который болел за Германию. Я сказал: «Если Германия выиграет, я дам тебе € 100». Артем повысил ставку до € 500. Я без проблем согласился.
В первые 20 минут Германия уже вела 3:0. Я, Ромуло и Кариока поднялись обратно в номер и закрыли дверь. А Дзюба пошёл за нами и кричал: «Выходите смотреть дальше!» А нам было очень стыдно за Бразилию. На следующий день – тренировка. Нам нечего было сказать после такого провального матча, лишь немного посмеялись с Муратом Якином. И Дзюба спросил: «Карлос, где мои € 500?» Я ответил, что отдам деньги в Москве. В России я кормил Дзюбу завтраками. В итоге я уехал из команды и так Дзюбе ничего и не отдал», — цитирует Жоао Карлоса Eurosport.
- 18 марта 2021
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