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Соболев — о победах «Спартака»: сели и между собой поговорили. Решили играть по-другому

Соболев — о победах «Спартака»: сели и между собой поговорили. Решили играть по-другому
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о прибытии в расположение сборной России, а также объяснил победы красно-белых в последних матчах.

«Конечно, настроение хорошее, но внутри уже готовимся к матчам. «Спартак» сейчас на второй план уходит, сборная — на первый. Все мысли только о сборной.

Я уже говорил, что мы просто сели и между собой поговорили. Решили, что будем играть по-другому, высоко прессинговать, напрягать соперника все 90 минут. Думаю, у нас хорошо получается. Дай бог, всё так и продолжится. Мне очень нравится. Так всегда должен играть «Спартак», особенно дома», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

«Спартак», набрав 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (48). Ниже располагаются «Локомотив» и ЦСКА (у обеих команд по 40 очков).

Подробный рассказ о тренировке и фотографии с места — в посте корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.

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