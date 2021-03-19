Соболев — о победах «Спартака»: сели и между собой поговорили. Решили играть по-другому

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о прибытии в расположение сборной России, а также объяснил победы красно-белых в последних матчах.



«Конечно, настроение хорошее, но внутри уже готовимся к матчам. «Спартак» сейчас на второй план уходит, сборная — на первый. Все мысли только о сборной.



Я уже говорил, что мы просто сели и между собой поговорили. Решили, что будем играть по-другому, высоко прессинговать, напрягать соперника все 90 минут. Думаю, у нас хорошо получается. Дай бог, всё так и продолжится. Мне очень нравится. Так всегда должен играть «Спартак», особенно дома», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.



«Спартак», набрав 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (48). Ниже располагаются «Локомотив» и ЦСКА (у обеих команд по 40 очков).

Подробный рассказ о тренировке и фотографии с места — в посте корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.