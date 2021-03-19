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Билялетдинов: в сборной найдут, кем заменить Зобнина. Газинский выполняет ту же функцию

Билялетдинов: в сборной найдут, кем заменить Зобнина. Газинский выполняет ту же функцию
Футбол / Сборная России 0
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не поможет сборной России в ближайших матчах.

«Зобнин, безусловно, хороший футболист. Наверное, играл бы в стартовом составе. Но ничего, найдут, кем заменить, может, кому-то шанс предоставят. Газинский выполняет ту же функцию. Посмотрим, как пойдёт. Он уже три гола забил за последние матчи. Здесь нужен футболист бокс-ту-бокс. Соперники нам предстоят не супер серьезные. Думаю, что Зобнина можно заменить. Но, к сожалению, это действительно потеря», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В предстоящую международную паузу сборной предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

Роман Зобнин пропустит матчи сборной России
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