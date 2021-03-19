Тренер «Сочи» Фоменко: Заболотный лучше Дзюбы и Соболева

Тренер «Сочи» Олег Фоменко назвал лучшего нападающего, вызванного в сборную России.



«Естественно, я назову Антона Заболотного, потому что с ним работаю. Для меня он всегда лучший. Заболотный, Дзюба, потом Соболев — вот так бы я их расставил.



Антон набрал хорошую форму, и в матче с «Локомотивом» его потеря была ощутимой, ведь он наш «центр». Думаю, что если бы Заболотный мог выйти на поле, игра была бы другой», — цитирует Фоменко «Матч ТВ».



В предстоящую международную паузу сборной предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

Подробный рассказ о тренировке и фотографии с места — в посте корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.