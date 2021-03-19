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«Тогда он журналистский гопник». Президент «Урала» ответил Василию Уткину

«Тогда он журналистский гопник». Президент «Урала» ответил Василию Уткину
Футбол / РПЛ 0
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о конфликте в прямом эфире между комментатором Александром Неценко и защитником команды Игорем Калининым в перерыве матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:5).

Напомним, футболист агрессивно отреагировал на один из вопросов журналиста и быстро покинул флеш-зону для интервью. Позднее Неценко сообщил, что после игры уладил недопонимание с Калининым. Впоследствии известный блогер Василий Уткин назвал игрока гопником.

«Калинина в этой ситуации надо понять. Поймите, он чувствует, что из-за него два гола пропустили… Зачем в перерыве об этом спрашивать? Я бы вообще убрал эти интервью в перерыве. Парень пришёл на эмоциях, а ему ещё говорят про позвонки. С другой стороны, может, он и некрасиво поступил, но журналист тоже должен думать. Со многими журналистами разговариваю, прошу их: «Ребята, пожалуйста, не звоните сразу после игры». Надо немного отойти от эмоций.

Я не разговаривал с Игорем, но считаю, что его можно понять — это футбол, эмоции. Высказывание про «дать в морду»? Читал, конечно. Но это же не во дворе получилось. Журналистам надо быть немного аккуратнее. У него всё внутри кипит, а тут такое спрашивают… Зачем это? Бывают некорректные вопросы.

Уткин назвал Калинина футбольным гопником? Он тогда журналистский гопник. Пусть говорит, это его право. У нас же журналисты сейчас понимают, что они всё могут говорить», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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