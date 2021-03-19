У «Манчестер Юнайтед» новый титульный спонсор
Сегодня, 19 марта, «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с новым титульным спонсором — компанией TeamViewer, сообщает официальный сайт «красных дьяволов».
Контракт «МЮ» с TeamViewer рассчитан на пять лет. За время сотрудничества британский клуб получит от титульного спонсора примерно € 326 млн. Со следующего сезона логотип TeamViewer будет нанесён на форму «красных дьяволов».
Напомним, прошлым титульным спонсором «Манчестер Юнайтед» был Chevrolet, по контракту с которым британский клуб получал около € 87 млн за сезон.
«Манчестер Юнайтед», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити» (71). Замыкает тройку лидеров «Лестер Сити» (56).
«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал ЛЕ, оставив за бортом турнира «Милан»
Рекомендуем вам
- 21 марта 2021
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44
-
13:35
-
13:30
-
13:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам