У «Манчестер Юнайтед» новый титульный спонсор

Сегодня, 19 марта, «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с новым титульным спонсором — компанией TeamViewer, сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

Контракт «МЮ» с TeamViewer рассчитан на пять лет. За время сотрудничества британский клуб получит от титульного спонсора примерно € 326 млн. Со следующего сезона логотип TeamViewer будет нанесён на форму «красных дьяволов».

Напомним, прошлым титульным спонсором «Манчестер Юнайтед» был Chevrolet, по контракту с которым британский клуб получал около € 87 млн за сезон.

«Манчестер Юнайтед», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити» (71). Замыкает тройку лидеров «Лестер Сити» (56).