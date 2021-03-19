Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

Сегодня, 19 марта, «Монако» встретится с «Сент-Этьеном» в матче 30-го тура французской Лиги 1. Встреча пройдёт на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
Команды объявили стартовые составы. Российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет на поле с первых минут.
«Монако»: Леком, Энрике, Сидибе, Дисаси, Бадьяшиль, Чуаэми, Диоп, Головин, Фофана, Йоветич, Фолланд.
«Сент-Этьен»: Баич, Колодзейчак, Сиссе, Соу, Трауко, Дебюши, Не, Камара, Будебуз, Буанга, Хазри.
Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера футболиста составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне россиянин провёл за «Монако» 14 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
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