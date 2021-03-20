Головин: в Сочи действительно не полечу. Но тут от меня ничего не зависело

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную России.



«Что касается ситуации со сборной, то в Сочи действительно не полечу. Но тут от меня ничего не зависело. Таково общее решение французских клубов и Лиги. Постараюсь принести максимальную пользу команде в гостевых матчах с Мальтой и Словакией», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, Французская Лига 1 установила правило: если футболисты французских клубов будут играть в составе своих сборных за пределами Евросоюза, то по возвращении во Францию они должны будут соблюсти карантин, срок которого может составить пять и более дней.

Также Головин стал лидером «Монако» по количеству голевых передач. В матче с «Сент-Этьеном» (4:0) он записал на свой счёт голевую передачу, теперь у Александра их семь в сезоне.